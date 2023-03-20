СК РФ возбудил уголовное дело на прокурора и судей МУС за ордер на арест Путина

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении представителей Международного уголовного суда в Гааге.

Днём 20 марта официальный Telegram-канал пресс-службы Следственного комитета России уведомил общественность о том, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении Карима Ахмад Хана, являющегося генеральным прокурором Международного уголовного суда в столице Нидерландов.

Также российский СК возбудил уголовное дело против Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые являются судьями МУС. Причиной для возбуждения уголовного дела в отношении них и Хана является тот факт, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина.

Кроме того, представители МУС выписали официальный ордер на задержание Марии Львовой-Беловой, которая занимает должность уполномоченной по правам ребёнка в России. Пресс-служба Международного уголовного суда пояснила, что в ведомстве сочли Путина ответственным за начало спецоперации в Украине, а Львову-Белову обвинили в незаконном вывозе украинских детей.

По данным Следственного комитета РФ, судьи МУС осуществляют незаконное уголовное преследование российских граждан, поскольку законные основания для привлечения к ответственности Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой у представителей суда в Гааге отсутствуют.

Характерно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признался, что администрация Кремля спокойно восприняла новость об ордере на арест российского президента, поскольку в Москве уже привыкли к недружественным шагам стран коллективного Запада в отношении России.