Киану Ривз хочет расстаться со своей избранницей Александрой Грант

Причина якобы кроется в том, что возлюбленная звезды Голливуда накопила долгов и заставила популярного артиста платить по ее счетам.

По Голливуду быстро распространяется слух, что 58-летний актер Киану Ривз - на грани расставания с любимой девушкой, сообщает Рrozvezd.info.

Причина якобы кроется в том, что 49-летняя художница Александра Грант накопила долгов и заставила популярного артиста платить по ее счетам.

СМИ уточняют, что возлюбленная Ривза набрала кредитов, а расплатиться с ними не в состоянии. Творчество Александры оказалось не востребованным, она теперь на грани банкротства.

Киану, в свою очередь, привык к свободной жизни без проблем, но был вынужден решать кучу проблем. В том числе - больше сниматься, не очень при этом выбирая фильмы.

Поговаривают, что звезда Голливуда довольно долго терпел, но в конце концов от таких отношений устал. Так что не исключено, что скоро появится новость о том, что любимый миллионами актер вновь свободен.