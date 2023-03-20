Путин: РФ бесплатно поставит Африке зерно из-за непродления зерновой сделки

Владимир Путин пообещал передать российское зерно Африке, если зерновая сделка не будет продлена.

20 марта Владимир Путин выступил с речью на заседании парламентариев в рамках мероприятия "Россия - Африка в многополярном мире", где публично заявил, что администрация Москвы оставляет за собой право отказаться от продления зерновой сделки между РФ, Украиной, Турцией и ООН.

По словам Путина, в настоящий момент зерновая сделка была продлена лишь на два месяца, и её пролонгация не последует, если участники черноморской инициативы откажутся от соблюдения положений данного документа, в числе которых фигурирует обеспечение вывоза сельскохозяйственных удобрений России за рубеж.

При этом Владимир Путин отметил, что российские власти могут поставить своё зерно африканским странам на полностью бесплатной основе в случае, если в будущем зерновая сделка действительно не будет продлена. Российский лидер заверил,что зерно в таком случае попадёт к самым бедным странам региона.

Характерно, что накануне представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала публикации западных СМИ, утверждавших, что зерновая сделка была продлена на 120 дней. Захарова подчеркнула, что пролонгация зерновых соглашений произошла на 60 календарных суток, о чём уведомлены все стороны, подписавшие документ.

Позднее Мария Захарова опубликовала копию нескольких документов, подписанных членами российского посольства и свидетельствующих о том, что зерновая сделка была продлена действительно именно на 60, а не на 120 дней.