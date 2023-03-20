Секс-политика Запада становится узаконенным мужененавистничеством

За последние десять лет тотальный контроль над «токсичной мускулинностью» удвоил количество самоубийств в среде мальчиков в возрасте 15-19 лет.

На Западе к мальчикам не первый год относятся как к маньякам либо потенциальным насильникам, отмечает автор канала "Иносми" на платформе Яндекс Дзен со ссылкой на СМИ.

Этот аспект заставляет страдать все большее количество юношей от психических отклонений и добровольно уходить из жизни.

Кризис мускулинности поддерживается на государственном уровне, тем самым Запад пытается радикально решать проблему "насилия по половому признаку". Однако результатом борьбы за "безопасное для всех общество" становится виктимизация женщин и жестокое отношение к мужчинам.

За последние десять лет тотальный контроль над "токсичной мускулинностью" удвоил количество самоубийств в среде мальчиков в возрасте 15-19 лет.

Женщинам тоже досталось, потому что их учат бояться мужчин, а также заявлять о "насилии" по невинным причинам. К примеру, если мальчик без разрешения взял девочку за руку.

Запуганные мужчины и женщины стали реже заниматься сексом, который является драйвером во многих областях жизни. Лишаясь такой мотивации и опасаясь физической близости, мальчики во взрослом возрасте становятся безвольными и безынициативными.

В итоге Запад получает целые поколения озлобленных, несчастных молодых людей, которые отвергают мир, отвергающий их.