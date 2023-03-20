Галкин заявил с американской сцены, что Киркоров в прозрачных колготках обеспечит перемирие на фронте на несколько дней

Максим Галкин, выступая на сцене США, заявил, что Филипп Киркоров в прозрачных колготах способен обеспечить перемирие в зоне СВО на несколько дней.

Максим Галкин гастролирует по американским городам. Готовность ведущей Ангелины Вовк поехать вместе с Хрюшей и Степашкой в зону спецоперации юморист прокомментировал на одном из концертов так: "Возьмите лучше Филю".

Под Филей комик подразумевал Филиппа Киркорова. Галкин призвал отправить певца, облаченного в прозрачные лосины, на фронт.

Сатирик убежден, что появление исполнителя перед бойцами в таком виде способно сотворить чудо и установить мир на несколько суток.

Ранее сообщалось, что супруг Аллы Пугачевой пробудет на гастролях до апреля и вряд ли сможет вырваться к семье в Израиль.