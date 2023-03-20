Время сеять сидераты: полезные подселенцы служат отличной подкормкой огородным культурам и защищают от вредителей

Горчицу или редьку высаживать надо сразу, как только сойдет снег. К моменту закладки огорода сидерат можно убрать и заложить в грунт.

Оптимальное время для посева сидератов - горчицы белой или масличной редьки - конец марта-начало апреля. Благодаря им грунт становится плодородным, «воздушным», меньше беспокоит проволочник.

После таких полезных подселенцев можно смело высаживать любые культуры, кроме крестоцветных.

Сеют сидераты густо, рассыпая семена по поверхности влажной почвы. После этого немного заделать граблями - для лучшего «контакта» семян с почвой.

Косить сидераты нужно до того, как на них появятся бутоны. После этого перекопать в почве на глубину примерно 10 см.

Если погодные условия не позволяют посеять сидераты раньше, тогда их нужно срезать и заделывать в грунт раньше (за две недели до высадки рассады либо посева семян).

Можно частично высадить рассаду рядом с сидератами - они будут защищать культуры от ветра.