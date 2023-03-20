Песков рассказал о любви Си Цзиньпина к российскому мороженому

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Си Цзиньпин очень любит российское мороженое.

По его словам, для китайского лидера всегда держат такую продукцию наготове.

Говоря о предстоящем государственном обеде в Грановитой палате, Песков отметил, что там будут подавать традиционные блюда русской кухни.

Он также сообщил, что для этого мероприятия с участием лидеров двух стран подготовлена специальная культурная программа.

Дмитрий Песков отметил, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжаются уже более четырех часов.