Reuters: турецкие компании получили список товаров, которые запрещено поставлять в Россию

Агентство Reuters сообщает, что турецкие компании получили от местных властей список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию.

Агентство ссылается на руководителя Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу, а также еще на два источника.

Сообщается, что запрет на экспорт товаров, внесенных в такие списки, начал действовать еще с 1 марта.

Ранее представитель ЕС сообщил, что Турция предоставила Евросоюзу гарантии о прекращении экспорта некоторых товаров в Россию.

Речь идет о товарах, которые попадают под экспортные ограничения Евросоюза, Великобритании и США.