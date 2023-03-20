Опытный цветовод рассказал, какие «соседи» недопустимы рядом с розами

Когда розы чахнут, замедляясь или вообще останавливаясь в росте без видимых причин, надо присмотреться к растениям, которые растут по соседству.

Роза будет плохо расти, если рядом рододендрон или гортензия: у растений разные требования к почве.

Разрастающаяся гортензия затеняет розы, которым так необходимо солнце весь день и хорошее проветривание.

Хосты и розы составляют красивое сочетание, но увы вместе им быть нежелательно. Хоста любит полутень, роза - много света.

Когда "соседка" разрастается, ее нужно разделять, при выкапывании есть риск повредить корни роз.

Что еще не стоит сажать рядом с розами: папоротники, пионы, георгины, гладиолусы, березы. Надо помнить, что есть растения-агрессоры, которые, угнетают жизнь роз.

Сюда относятся, например, ирисы, которые размножаются с помощью корней.

Вывод: как бы ни хотелось окружить розу компанией красивых цветов, лучше позволить ей расти в отдалении от других растений.