В США рассекретят данные о происхождении коронавируса по новому указу Байдена

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому национальной разведке предписано рассекретить данные о происхождении коронавируса.

Ранее ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса, составленный экспертами после визита в китайский Ухань.

Там было сказано, что утечка из лаборатории маловероятна, а коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей.

В ВОЗ также считают вероятной передачу вируса напрямую от животного к человеку и через охлажденные продукты.

Впоследствии была опубликована информация о том, что вирус мог быть получен искусственным путем.