В США рассекретят данные о происхождении коронавируса по новому указу Байдена
2023-03-21 00:32
Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому национальной разведке предписано рассекретить данные о происхождении коронавируса.
Ранее ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса, составленный экспертами после визита в китайский Ухань.
Там было сказано, что утечка из лаборатории маловероятна, а коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей.
В ВОЗ также считают вероятной передачу вируса напрямую от животного к человеку и через охлажденные продукты.
Впоследствии была опубликована информация о том, что вирус мог быть получен искусственным путем.
Опубликовано: Светлана Репина