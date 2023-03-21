Конгрессвуман Грин решила встретиться с женщиной, обвинившей Байдена в изнасиловании
2023-03-21 00:55
Член Конгресса США, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин пригласила на встречу женщину, которая обвинила Джо Байдена в изнасиловании.
Грин поблагодарила женщину за смелость сделать заявление о ужасном сексуальном преступлении нынешнего президента.
Речь идет о Таре Рид, бывшей сотруднице Байдена. В 2020 году она подала заявление в полицию Вашингтона.
Женщина утверждает, что Байден домогался ее в 1993 году, в те времена он был сентатором. По словам Рид, он положил руку ей под юбку и совершил действия сексуального характера.
Впоследствии она заявила, что Джо Байден изнасиловал ее. Президент назвал все обвинения в свой адрес ложными.
Опубликовано: Светлана Репина