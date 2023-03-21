Конгрессвуман Грин решила встретиться с женщиной, обвинившей Байдена в изнасиловании

Член Конгресса США, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин пригласила на встречу женщину, которая обвинила Джо Байдена в изнасиловании.

Грин поблагодарила женщину за смелость сделать заявление о ужасном сексуальном преступлении нынешнего президента.

Речь идет о Таре Рид, бывшей сотруднице Байдена. В 2020 году она подала заявление в полицию Вашингтона.

Женщина утверждает, что Байден домогался ее в 1993 году, в те времена он был сентатором. По словам Рид, он положил руку ей под юбку и совершил действия сексуального характера.

Впоследствии она заявила, что Джо Байден изнасиловал ее. Президент назвал все обвинения в свой адрес ложными.