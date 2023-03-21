Байден заинтриговал общественность загадочным твитом со словом «завтра»

Президент США Джо Байден опубликовал в своем Twitter странное сообщение, которое вызвало недоумение у пользователей.

В сообщении размещена фотография кабинета Байдена со словом «верьте». Кроме этого в твите есть только одно слово: «завтра».

У пользователей возникло несколько версий по поводу того, что могло означать это загадочное сообщение.

Например, есть предположение, что речь идет о важном для Украины событие, поскольку слово «верьте» написано синими буквами на желтом фоне.

Другие пользователи полагают, что это своеобразны анонс предстоящего ареста Дональда Трампа, политического оппонента Байдена.