Конгресс США рассмотрит законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем

На рассмотрение Конгресса США внесен законопроект, предусматривающий прекращение нормальных торговых отношений с Китаем.

Его инициатором выступил представитель Республиканской партии от штата Миссури Джош Хоули.

По его мнению, после принятия такого закона зависимость Соединенных Штатов от Китая снизится,

Хоули также считает, что такой нормативный акт позволит защитить интересы рабочего класса США.

Он утверждает, что Китай является величайшим противником Соединенных Штатов, и для победы в жесткой экономической конкуренции Америка должна принять меры.