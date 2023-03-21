Правительство Франции пережило два вотума недоверия и сохранило пенсионную реформу

Оппозиция во французском парламенте потерпела поражение, выразив два вотума недоверия премьер-министру Элизабет Борн, она не смогла отправить правительство в отставку.

Спорная пенсионная реформа, которую президент Эммануэль Макрон протолкнул без голосования в конце прошлой недели, ждет французов, несмотря на протесты. Не хватает только подписи президента под текстом закона.

Таким образом, премьер-министр Борн пока сохранила свой пост. Однако оппозиция объявила, что подаст конституционную жалобу на реформу.

Согласно опросам, более двух третей французов предпочли бы другой исход в понедельник вечером и надеялись, что французское правительство падет.

67 процентов заявили, что недовольны премьер-министром Борн. На то, что глава правительства лишится вотума доверия, надеялись 68 процентов опрошенных.

Всего в понедельник вечером свое недоверие правительству выразили 278 парламентариев. Не хватало только девяти голосов для абсолютного большинства, необходимого для свержения правительства. Таким образом, голосование Центра по межпартийному вотуму недоверия было намного жестче, чем ожидалось. За вотум недоверия правому Национальному собранию (RN) было подано всего 94 голоса.