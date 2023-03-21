Семенович во время отдыха на Мальдивах бросил возлюбленный

Через несколько дней после приезда на курорт он прервал отпуск и улетел в Москву, оставив певицу в компании ее подруги.

Анна Семенович полетела на отдых на Мальдивы в компании некого неизвестного возлюбленного. Но через несколько дней спутник звезды улетел в Москву, а Анна осталась в компании подруги, сообщает Рrozvezd.info.

Поклонники предположили, что влюбленные поссорились. Чтобы расставить точки над і, артистка решила прокомментировать ситуацию. Как выяснилось, избранник Анны, которого она скрывает от публики, на курорте провел с ней только четыре дня.

Таким же образом поступил и спутник подруги Анны, которая составила ей компанию в путешествии.

Наши мужчины прилетели только на 4 дня, - пояснила 43-летняя Семенович. Потому мы благополучно их отправили восвояси. Я здесь осталась с подругой. Мужчины должны работать, но мы можем себе позволить отдохнуть еще.

Анна рада, что может себе ни в чем не отказывать на отдыхе, включая алкоголь.

Все десять дней откладывали поездку на закат, а сегодня решились, - в один из дней поделилась певица. Хотя себя не очень чувствовала, так как накануне перепила вина и полдня страдала похмельем.

Публика знает, что мужчина Семенович обеспечен и задаривает любимую дорогими подарками. Некоторое время назад Анна откровенничала, что готова к замужеству и ждет от возлюбленного предложения. Атистка ранее признавалась, что мечтает родить от своего мужчины первенца.