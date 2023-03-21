Сын Бари Алибасова ведет судебную тяжбу с банком за отель в Калининграде

Алибасов-младший возражает против огромной неустойки за просроченный платеж по кредиту, предъявленный ему банком.

Мосгорсуд оставил в силе судебное решение о взыскании с Бари Алибасова-младшего свыше 9 миллионов российских рублей - в счет задолженности по кредиту банка на покупку недвижимости в городе Калининграде, сообщает 5-tv.ru.

В эксклюзивном комментарии изданию сын знаменитого продюсера рассказал, что планирует делать дальше. По словам Бари-младшего, здание, которое фигурирует в деле, - это гостиница, которую бизнесмен купил с привлечением заемных 8,5 миллиона рублей.

В связи с оттоком из Калининградской области туристов отель сейчас простаивает и не приносит прибыли.

Владелец гостиницы не отрицает, что из-за семейных обстоятельств — операции отца и болезни матери — допустил просрочку платежа по кредиту на 3 месяца. При этом готов безотлагательно выплатить долг и погасить проценты, но не согласен с большим штрафом, который банк предъявил ему в качестве неустойки.

Именно эта сумма, уточнил Алибасов-младший, стала камнем преткновения.

Банк выставил на погашение полную сумму, я на данный момент должен ему 8,3 миллиона: тело долга и 120 тысяч процентов. Я готов это погасить, но они насчитали мне за 3 месяца просрочки 1 миллион рублей неустойки, — возмутился бизнесмен.

Бизнесмен дважды попытался оспорить претензии банка в суде, но оба раза проиграл. Сейчас он и его юристы хотят подать кассационную жалобу.

Я против того, чтобы банк выставлял мне миллион неустойки. Не проценты, не сумму долга, а - штраф за просрочку в миллион рублей. Знаете, кому-то дарить лишний миллион, когда у тебя на иждивении три человека... — заявил сын шоумена.

Алибасов-младший боится, что после очередного судебного проигрыша его отель могут взыскать в пользу банка, а потом выставить на торги за цену, намного меньше реальной.