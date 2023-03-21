Российская путешественница раскрыла тайну молодости китайцев

Они моют волосы в салонах, принимают БАДы, включают в меню много зелени и овощей. Долго оставаться молодыми им помогает и генетика.

Путешествующая по Малайзии россиянка остановилась пожить у здешних китайцев и раскрыла тайну их молодости и долголетия. Об этом автор Марина Ершова рассказала в своем личном блоге на платформе «Дзен».

Она выяснила, что в китайской семье ежедневный уход ничем особо не примечателен. Он включает в себя использование антибактериального мыла, зубной пасты и щетки.

Но вот мытьем головы китайцы самостоятельно не занимаются: вместо этот раз в три-четыре дня идут за данной услугой в парикмахерскую, чтобы помыть волосы дорогими средствами и заодно сделать массаж.

Кроме того, они регулярно принимают разные витамины, БАДы для суставов, специальные масла. Это их народная медицина, — написала Ершова.

Блогер признала, что у китайцев хорошая генетика, которая также помогает обмануть возраст. Кроме того, китайцы едят много зелени и овощей, что полезно для здоровья.

Ранее отдыхавшая на Бали россиянка назвала раздражающие привычки местных жителей. Больше всего туристам, по ее мнению, не нравится медлительность индонезийцев. Девушка отметила, что в культуре балийцев нету торопливости и суетливости, как, скажем, у россиян.