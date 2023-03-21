Tesla не может найти квалифицированных рабочих в Германии

По данным агентства по трудоустройству Франкфурта-на-Одере, у американского производителя электромобилей Tesla все больше проблем с поиском квалифицированных рабочих.

Требуются ремонтные рабочие, электрики, операторы машин и систем, начальники смен и мастера, сообщил глава агентства Йохем Фрейер в комментарии для Немецкого агентства печати.

Tesla производит электромобили в Грюнхайде около Берлина уже около года. По данным компании, в настоящее время там работает около 10 000 человек.

«Мы трудоустроили на предприятия Tesla около 1400 безработных», — сказал Фрейер: «Около половины из них были без работы длительное время и получали пособия от центра занятости».

По данным правительства земли Бранденбург, Tesla является движущей силой для инвесторов.

«Сегодня компания является крупнейшим промышленным работодателем и обучающей компанией в земле Бранденбург. Проект такого масштаба укрепляет промышленность и создает рабочие места в устойчивой сфере», — сказал министр экономики Йорг Штайнбах.

В Бранденбурге представлена вся производственно-сбытовая цепочка​​, от производства анодов, катодов и элементов до переработки готовых модулей и аккумуляторов.