Дрожжевая подкормка и грамотный уход при посадке позволит получить максимальный урожай лука

Многие секреты возделывания культуры подтверждены не одним поколением огородников, и дают отличные результаты.

Чтобы лук рос здоровым, крепким и дал большой урожай, нужно знать некоторые секреты. В частности, непосредственно перед посадкой нужно замочить семенной материал в солевом растворе на 3 часа (1 ст.л. на 1 л воды).

После этого еще пару часов подержать в насыщенном растворе марганца, промыть в чистой воде. Сажать лук в гребни, чтобы при созревании луковиц не пришлось отгребать от них грунт: они сами поднимутся над землей.

Когда проклюнется первый листок, нужно провести одну важную процедуру: после полива водой пролить грядку еще и раствором нашатырного спирта (на 3 кв.м - 2 ст.л. на 10 л воды). На другой день опять полить обычной водой.

Спустя две недели повторить процедуру по такой же схеме, только вместо нашатырного раствора взять солевой (1 ст.л. соли на 1 л воды).

Еще через девять дней пролить уже крепким раствором марганцовки - по такому же алгоритму. Такие меры позволят забыть о таком вредителе, как луковая муха.

Важный секрет здоровья и хорошего урожая лука - подкрмка дрожжевым настоем трижды за сезон. Для этого сто граммов свежих прессованных дрожжей развести в ведре теплой воды, настаивать час. Полить сначала обычной водой, спустя 2-3 часа подкормить дрожжами. Через сутки полить еще раз.