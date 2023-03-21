Звезда сериала «Универ» Сара Окс устроила драку в фитнес-центре

Причиной конфликта стал тренажер. Обе претендентки на стационарный велосипед получили небольшие травмы.

Актриса Сара Окс, сыгравшая в сериале «Универ»,затеяла драку в фитнес-зале в Одинцово. Звезда инициировала потасовку из-за велотренажера, уточняет МК.

Инцидент случился в премиум-зале X-fit. Пострадавшая рассказала, что она настроила тренажер под себя и ненадолго отошла. В это время появилась Сара и заняла велотренажер, хотя рядом были свободные.

На просьбы освободить велотренажер актриса закатила скандал. Кроме всего прочего - стала передвигать тренажер, первая полезла в драку, - пишет Телеграмм-канал «Mash».

В разгар конфликта к девушкам подошел супруг пострадавшей, попытался их разнять, но только усугубил ситуацию.

Окс начала бросаться бутылками и оскорблять пару. Вскоре все переросло в драку. В результате обе претендентки на один тренажер получили небольшие травмы и пошли снимать побои.

Правоохранителей в клуб вызывать не стали.