Звезда Гарри Поттера и Звездных войн Пол Грант ушел из жизни в 56 лет

Звезда картин "Гарри Поттер" и "Звездных войны" Пол Грант ушел из жизни в 56 лет в британской столице.

О том, что актер Пол Грант скончался на 57-м году жизни в Лондоне, сообщает РИА Новости.

Самыми известными фильмами в карьере артиста стали "Гарри Поттер" и "Звездные войны".

Причина смерти знаменитости не озвучивается. Известно лишь то, что пару дней назад Грант лишился чувств прямо на улице, а в клинике медики вынесли свой вердикт о том, что мозг звезды умер, отключив его от аппарата искусственного поддержания жизни 19 марта.

О том, что актера нет в живых, стало известно только сегодня.