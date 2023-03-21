Newsweek: объятия Путина и Си Цзиньпина подорвали авторитет США

Издание Newsweek утверждает, что близкое общение Владимира Путина с Си Цзиньпином угрожаем доминирующей позиции американского государства в мире.

21 марта колумнист информационного агентства Newsweek Томас Грэм опубликовал новую колонку, в которой высказался о визите лидера Китайской Народной республики Си Цзиньпине и его связях с Владимиром Путиным. Грэм утверждает, что во время визита Си Цзиньпина в Москву он и Путин обнялись при встрече.

По мнению Томаса Грэма, подобное обстоятельство существенно подрывает авторитет Соединённых Штатов, поскольку объятия Владимира Путина и господина Си наглядно демонстрирует факт резкого сближения Китая и России, о возможности чего лишь недавно говорил координатор Белого дома Джон Кирби.

Известно, что Си Цзиньпин прилетел в московский аэропорт "Внуково" днём понедельника, после чего встретился с Путиным на неформальном обеде, за которым политики подняли ряд вопросов относительно интенсификации российско-китайского сотрудничества. Ожидается, что вторая часть переговоров двух лидеров состоится сегодня.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уверяет, что Владимир Путин и Си Цзиньпин неизбежно обсудят тему китайского мирного плана по урегулированию в Украине, поскольку администрация Москвы готова рассмотреть любые инициативы, направленные на завершение боевых действий в данном регионе.

Характерно, что советник Джо Байдена Кирби назвал недопустимыми любые призывы к перемирию в украинском государстве во время визита Си Цзиньпина в Москву.