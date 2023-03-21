Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина в КНР для переговоров в 2023 году

21 марта Си Цзиньпин сообщил, что приглашает Владимира Путина и Михаила Мишустина в Китай.

Днём вторника, 21 марта, глава Китайской Народной республики Си Цзиньпин, прибывший в Москву с официальным визитом днём ранее, встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным для переговоров. Во время встречи Си Цзиньпин сообщил, что приглашает Мишустина и Владимира Путина посетить Китай в нынешнем году.

По словам Си Цзиньпина, он испытывает радость от знакомства с Михаилом Мишустиным и хотел бы, чтобы политик принимал активное участие в налаживании российско-китайского сотрудничества. Господин Си выразил уверенность в том, что для участия в подобных процессах Мишустин должен посетить Пекин в ближайшее время.

Кроме того, Си Цзиньпин напомнил, что он посетил Россию первой после того, как переизбрался на пост председателя правительства КНР, поскольку РФ и Китай являются крупнейшими мировыми державами, и их тесное взаимодействие полностью соответствует логике исторического характера.

Также Си Цзиньпин пригласил в Китай Владимира Путина, с которым вчера поучаствовал в неформальном обеде. Известно, что сегодня вечером господин Си и Путин проведут официальную часть переговоров, которые должны стартовать около 15:00 по московскому времени, о чём ранее сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

При этом Песков отмечает, что в ходе беседы Си Цзиньпин и Владимир Путин намереваются обсудить китайский мирный план по урегулированию в Украине, хотя накануне координатор Белого дома Джон Кирби назвал неприемлемым любые обсуждения мира в украинском государстве во время российско-китайских переговоров.