Куртен: затягивание конфликта в Украине вредит национальным интересам Запада
Лидер британской политической фракции "Наследие" Дэвид Куртен призвал глав западных государств повлиять на завершение украинского кризиса.
21 марта британский политический деятель Дэвид Куртен опубликовал новый пост на своей странице в мессенджере Twitter, где публично заявил, что государства коллективного Запада несут лишь убытки, поддерживая правительство и армию Украины в её военном противостоянии с Россией.
По мнению Куртена, российско-украинский конфликт не соответствует национальным интересам западных держав и наносит ущерб не только Украине и России, но и самим государствам коллективного Запада, которые, впрочем, продолжают снабжать Киев оружием, боеприпасами и пакетами финансовой помощи.
Дэвид Куртен выразил уверенность в том, что лидеры западных стран должны консолидировать свои усилия на снижении напряжённости вокруг Украины для последующих переговоров между администрациями Киева и Москвы, начало которых может положить конец затянувшемуся конфликту.
Характерно, что ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен, советник Байдена по национальной безопасности США Джон Кирби и глава отдела евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель публично заявляли, что начало переговоров между РФ и Украиной сейчас невыгодно для Киева, желающего отвоевать утраченные территории.
Кроме того, Боррель прямо говорил о том, что украинские Вооружённые силы должны одержать победу над Россией исключительно на поле боя, что якобы сделает мир в регионе устойчивым.
Опубликовано: Ткачёв Андрей