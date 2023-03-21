Лидер британской политической фракции "Наследие" Дэвид Куртен призвал глав западных государств повлиять на завершение украинского кризиса.

21 марта британский политический деятель Дэвид Куртен опубликовал новый пост на своей странице в мессенджере Twitter, где публично заявил, что государства коллективного Запада несут лишь убытки, поддерживая правительство и армию Украины в её военном противостоянии с Россией.

По мнению Куртена, российско-украинский конфликт не соответствует национальным интересам западных держав и наносит ущерб не только Украине и России, но и самим государствам коллективного Запада, которые, впрочем, продолжают снабжать Киев оружием, боеприпасами и пакетами финансовой помощи.

Дэвид Куртен выразил уверенность в том, что лидеры западных стран должны консолидировать свои усилия на снижении напряжённости вокруг Украины для последующих переговоров между администрациями Киева и Москвы, начало которых может положить конец затянувшемуся конфликту.

Характерно, что ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен, советник Байдена по национальной безопасности США Джон Кирби и глава отдела евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель публично заявляли, что начало переговоров между РФ и Украиной сейчас невыгодно для Киева, желающего отвоевать утраченные территории.

Кроме того, Боррель прямо говорил о том, что украинские Вооружённые силы должны одержать победу над Россией исключительно на поле боя, что якобы сделает мир в регионе устойчивым.