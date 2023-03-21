Mash: сбитый над Чёрным морем дрон США MQ-9 готовил атаку на порт Туапсе

Издание Mash утверждает, что американский беспилотник, упавший в Чёрное море при встрече с истребителем ВКС России, готовил атаку на российской порт.

Днём вторника, 21 марта, Telegram-канал журналистов-расследователей Mash опубликовал сведения о том, что беспилотный летательный аппарат ВВС США MQ-9 Reaper, упавший в Чёрное море 14 марта, занимался подготовкой армии Украины к нанесению удара по российскому порту в Туапсе.

По версии Mash, американский беспилотник летал в воздушном пространстве над черноморской акваторией, производя разведку для того, чтобы подразделения ВСУ могли нанести максимально успешный удар по позициям российской армии в порту Туапсе, о чём свидетельствует разведывательный характер данного дрона.

Известно, что в минувший вторник БПЛА MQ-9 Reaper упал на дно Чёрного моря недалеко от берегов Севастополя после того, как на его перехват был поднят истребитель военно-космических сил России Су-27. Позднее в Пентагоне опубликовали видеозапись инцидента, сделанную с борта MQ-9.

На видео показано, что Су-27 пролетел прямо над беспилотником, приблизившись к нему вплотную и сбросив на дрон топливо, после чего командование Европейскими силами ВВС Соединённых Штатов утратило связь с дроном, обломки которого позднее были найдены в Чёрном море.

В пресс-службе Пентагона утверждают, что поведение российских пилотов было непрофессиональным. Вместе с тем министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам лётчиков истребителя Су-27, отметив, что они смогли предотвратить нарушение российских границ без применения оружия.