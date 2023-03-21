Опытная дачница рассказала, что такое помидорная рассада "по-китайски"

Дачница с большим стажем поделилась опытом и рассказала, что значит, выращивать рассаду помидоров китайским методом.

Китайский метод отличается от традиционного подхода к выращиванию рассады помидоров только одним нюансом, на который и делается упор.

Речь идет об особенном способе пикировки и укоренении саженцев. Когда появляется от двух до четырех полноценных листика, сеянцы надо срезать у корня.

Укоренять следует именно срезанный черенок. Потом он проращивается как обычная рассада. Так как процедура чуть более долгая, посеять рассаду надо немного раньше обычного срока.

По мнению бывалых садоводов, такой метод помогает вырастить здоровую сильную рассаду, которая потом раньше зацветет и даст плоды быстрее привычных сроков.

Первая кисть у рассады будет ниже обычного и урожай обещает быть высоким.

Есть еще два способа, которые многие по ошибке принимают за "китайские".

В первом случае речь идет о "резаной рассаде", способ, давно известный и отнюдь не "китайский". Надо срезать верхи у всходов, потом укоренить их. В итоге рассады будет в два раза больше.

Оставшиеся в земле отростки не будут после такой процедуры перерастать.

Второй способ, тоже многими принимаемый за "китайский", заключается в укоренении пасынков. Пасынки, появившиеся первыми, самые мощные.

От них не надо избавляться, а лучше использовать для укоренения. Пасынки могут дать хороший урожай, если создать необходимые условия.

В основе всех так называемых "китайских" способов лежит умение отростков быстро развивать корни от стеблевой части.

Это обеспечивает более интенсивное питание и мощное развитие саженцев.