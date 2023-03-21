Калныньш, на которого в обиде российские коллеги, утверждает, что ему в РФ еще и недоплатили

Прибалтийский актер Ивар Калныньш не считает, что чем-то обязан России. Более того, он утверждает, что ему в РФ еще и не доплатили.

Актер из Латвии Ивар Калныньш, который стал звездой советского и российского кинематографа, в настоящее время занимается тем, что высказывает негатив в адрес РФ и россиян.

Калныньш не согласен, что является должником СССР, который сделал из артиста знаменитость. Ивар утверждает, что это ему должны, так как на нем и других актерах Госкино зарабатывало миллионы, а зарплатой сильно не баловало.

Своим мнением по поводу селебрити поделился в интервью каналу RTVI.

В настоящее время пожилой актер работает на сцене латвийских театров. С российскими коллегами он не общается.