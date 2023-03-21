Kyodo: премьер Японии Кисида прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Японский премьер-министр Фумио Кисида приехал в украинскую столицу днём 21 марта.

Утром вторника, 21 марта, ряд украинских информационных агентств опубликовали сведения о том, что премьер-министр Японии Кисида прибыл в Киев. Также подконтрольные Украине СМИ продемонстрировали фото, на которой Кисида выходит из поезда, что может свидетельствовать о приезде политика в украинскую столицу по железной дороге с территории Польши.

Несмотря на то, что визит Кисиды в Киев изначально не был анонсирован в японском Кабинете министров и никак не комментировался западными СМИ, позднее токийское новостное издание Kyodo подтвердило факт прибытия Фумио Кисиды в Киев, признав, что правительство страны держало в секрете его намерения приехать в Украину.

Ожидается, что Кисида проведёт рабочую встречу с Владимиром Зеленским, в рамках которой обсудит с украинским лидером возможные варианты выделения новых пакетов военной и финансовой помощи администрации Киева в условиях сопротивления проведению Россией спецоперации.

Характерно, что 20 февраля текущего года американский президент Джозеф Байден также прибыл в Киев без предварительного анонса, где встретился с Зеленским в Михайловском соборе для переговоров. Приезд Байдена в украинскую столицу был приурочен к годовщине начала СВО.

Характерно, что уже будучи в Киеве, Джо Байден объявил о выделении Украине со стороны Соединённых Штатов нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов, к который вошли новые системы РСЗО HIMARS и снаряды к ним.