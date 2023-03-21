Рогов: в городе Запорожье прогремел мощный объёмный взрыв

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Tg-канале сообщил, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремел мощный объёмный взрыв.

Рогов, ссылаясь на местных жителей, уточнил, что взрыв в Запорожьем прогремел в 13:08, после чего в регионе начал звучать сигнал гражданской обороны «Воздушная тревога».

Политик отметил, что на данный момент подробности «прилёта» неизвестны.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, отбой воздушной тревоги на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области был объявлен в 13:29.