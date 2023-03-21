Суперранний картофель: проверенные хитрости обеспечат и суперурожай

Чтобы полакомиться молодым картофелем к концу мая-началу июня, к подготовке клубней надо приступать в марте.

Первым делом необходимо замочить картофель в растворе марганцовки, потом просушить и хорошо опудрить просеянной золой. Затем разложить клубни в коробки с отверстиями для вентиляции в один слой и держать до наступления теплых дней у балконной двери, где градус воздуха пониже.

Чтобы картофель прорастал равномерно, клубни нужно периодически переворачивать. В свою очередь, пророщенные клубни нужно укладывать ростками вверх в емкости, заполненные перегноем и торфом примерно в 4-5 см.

Таким же субстратом засыпать клубни до уровня ростков, полить водой комнатной температуры.

Сразу, как сойдет снег, на будущем участке под картофель разложить черную пленку - чтобы почва быстрее прогрелась.

Перед посадкой выровнять грядку, через каждые полметра сделать бороздки глубиной сантиметр-два и хорошо пролить настоем коровяка (из расчета 1:8). Не обламывая ростки, уложить клубни на расстоянии 20-25 см один от одного.

Рядом с каждой картофелиной насыпать по горсти золы и луковой шелухи. Засыпать слоем земли в 3-4 см. Накрыть гряду все той же черной пленкой.

Когда проклюнутся первые ростки, пленку снять, картофель слегка окучить. При ночных заморозках укрывать на темное время суток спанбондом.

В будущем проводить окучивание раз в десять дней. Одновременно с этим подкармливать коровяком. Раз в неделю подсыпать на грядку золу.