Генерал США Марк Милли высказался о перспективах украинской армии во время российской спецоперации.

Днём 21 марта журналист американской газеты Politico обнародовали фрагмент интервью с командующим штабами армий Соединённых Штатов Марком Милли, поинтересовавшись у него, верит ли он в способность украинских военных вытеснить российские войска со своей территории в текущем году.

По мнению Милли, выполнение данной задачи является практически невозможным для ВСУ, и даже в случае захвата инициативы на поле боя вооружённые силы Украины будут сталкиваться с большими сложностями при попытках восстановления полного контроля над территориями, которые Киев считает своими.

Характерно, что ранее Марк Милли уже неоднократно выступал с рядом заявлений, которые идут в разрез с официальной точкой зрения администрации Вашингтона на российско-украинский конфликт. В частности, Милли публично заявлял, что Украина может потерпеть поражение по итогам спецоперации.

Также в текущий вторник немецкое периодическое издание Bild со ссылкой на представителя истеблишмента одной из стран НАТО рассказало, что украинские войска заняты подготовкой контрнаступления, основными направлениями которого станут Запорожская область и Луганская Народная республика.

При этом в Bild отметили, что выбор данных направлений не является случайным и нацелен на попытку отрезать группировку армии России от сухопутного коридора с Крымом.