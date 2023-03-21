Психиатр Серазетдинова рассказала о последствиях стресса на работе
Он может привести к эмоциональному выгоранию, которое при отсутствии лечения способствует психическому расстройству.
Валерия Серазетдинова, врач-психиатр, завотделением Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН, назвала причины упадка сил и нежелания заниматься работой.
Хронический стресс на службе, подчеркнула эксперт в интервью КП, может привести к эмоциональному выгоранию.
При отсутствии лечения оно может способствовать появлению психического расстройства и иные серьёзные нарушения здоровья.
Причинами подавленного настроения и апатии, нежелания работать также могут стать переутомление, дефицит отдыха, депрессия.
После того, как человек выспится, обычная физическая усталость проходит. При эмоциональном выгорании эти методы уже не срабатывают.
Сохраняется апатия, работа всё равно будет вызывать стойкое неприятие, — уточнила Серазетдинова.
Опубликовано: Светлана Гарусева