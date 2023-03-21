Психиатр Серазетдинова рассказала о последствиях стресса на работе

Он может привести к эмоциональному выгоранию, которое при отсутствии лечения способствует психическому расстройству.

Валерия Серазетдинова, врач-психиатр, завотделением Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН, назвала причины упадка сил и нежелания заниматься работой.

Хронический стресс на службе, подчеркнула эксперт в интервью КП, может привести к эмоциональному выгоранию.

При отсутствии лечения оно может способствовать появлению психического расстройства и иные серьёзные нарушения здоровья.

Причинами подавленного настроения и апатии, нежелания работать также могут стать переутомление, дефицит отдыха, депрессия.