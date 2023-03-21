Переговоры Путина и Си Цзиньпина стартовали в Кремле

21 марта Владимир Путин и Си Цзиньпин начали двухсторонние российско-китайские переговоры в Кремлёвском дворце.

Вечером вторника, 21 марта, Владимир Путин и глава Китайской Народной республики Си Цзиньпин поучаствовали в торжественной церемонии в Кремлёвском дворце, где стартовали переговоры лидеров двух государств. Утверждается, что переговорный процесс проходит в Георгиевском зале Кремля.

Во время церемонии Путин и Си Цзиньпин встретились, пожав друг другу руки, после чего послушали, как российский государственный оркестр исполнил гимны РФ и Китая. Далее Владимир Путин и господин Си направились в зал Святой Екатерины, где начались переговоры политиков в узком кругу без присутствия представителей прессы.

Ожидается, что позднее Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Александровском зале московского Кремля, а сам переговорный процесс в этом помещении будет проходить уже в расширенном составе с участием российской и китайской делегаций. Далее главы Российской Федерации и КНР намереваются подписать пакет документов в Малахитовом фойе.

Журналисты утверждают, что после процедуры ратификации двухсторонних соглашений Владимир Путин и Си Цзиньпин выступят с совместным заявлением на платформе Грановитой палаты, где также состоится официальная церемония обеда глав двух государств.

Перед началом переговоров Путин публично заявил, что уже успел обсудить с китайским коллегой вопросы партнёрского взаимодействия администраций Москвы и Пекина. Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин и Си Цзиньпин хотят обсудить мирный план Китая по урегулированию ситуации в Украине.