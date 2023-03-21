Economist: Starlink заблокировал Киеву терминалы над новыми регионами РФ

Издание The Economist утверждает, что терминалы Starlink не работают для украинских военных над новыми российскими регионами.

Вечером 21 марта новостное агентство The Economist опубликовало статью, в которой ссылаясь на высокопоставленных представителей разведки Украины сообщило, что подразделения ВСУ утратили доступ к использованию американских спутниковых терминалов Starlink в регионах, ставших частью России 30 сентября прошлого года по итогам референдумов.

По данным Economist, администрация Starlink начала использовать технологию геозонирования, которая позволяет блокировать сигналы терминалов над территориями, находящимися под контролем российских военных. Кроме того, сигналы терминалов в данной местности блокируется над водной гладью и при движении объекта, принимающего сигнал, со скоростью выше 100 км/час.

В Economist утверждают, что подобные новшества создали для ВСУ новые трудности на поле боя, поскольку украинские военные столкнулись с осложнениями при попытке использования беспилотных летательных аппаратов на территориях, ставших частью РФ, и вынуждены использовать менее дешёвые коммуникативные системы околовоенного образца.

Характерно, что спутниковая связь Starlink является продуктом компании SpaceX, являющейся собственностью американского бизнесмена Илона Маска, ранее заявившего, что он не желает предоставлять армии Украины своё оборудование из-за возможного роста напряжённости в регионе.

Кроме того, Маск является владельцем мессенджера Twitter, ввиду чего советник Зеленского Михаил Подоляк обратился к нему с претензиями о том, что тема украинско-российского конфликта утратила популярность в "Твиттере". Подоляк предположил, что Илон Маск искусственно понижает рейтинг украинской тематики в подконтрольной ему соцсети.