Теплицу атакует белокрылка: избавиться от нее помогут бабушкины советы

Чередование чесночного настоя и средства из тысячелистника позволят защитить огородные культуры от вредителя.

Белокрылка в теплице - явление далеко не редкое. Что делать, если вредитель портит ваши растения?

Конечно, можно использовать химические средства. Но есть решение проблемы и для тех, кто против использования радикальных методов борьбы.

Один из вариантов - клеевые ловушки, которые можно развесить в теплице так, чтобы на два растения приходился один лист картона.

Второй вариант - приготовить специальные растворы. Для этого взять 2 зубчика чеснока, измельчить, залить 1 л воды. Настоять в темном месте сутки, процедить и опрыскать растения.

Через неделю обрызгать уже другим раствором. Чтобы его приготовить, нужно взять около 100 г сухих листье тысячелистника, залить 1 л водой, настоять 2 суток, процедить.

Еще через 7 дней повторить опрыскивание чесночным раствором. Как правило, после этих процедур белокрылка больше не побеспокоит.