Звезда Голливуда Аманда Байнс совершенно голой вышла на улицы Лос-Анджелеса

Очевидцы сообщили, что она сама осознавала неладное, потому что лично вызвала помощь. Сейчас девушка находится в психбольнице.

Актриса Аманда Байн, сыгравшая в фильмах для тинейджеров «Лак для волос» и «Она — мужчина», в прошлые выходные гуляла по Лос-Анджелесу совершенно голой, сообщает Супер.ру.

Девушку арестовали, а потом отправили в психиатрическую лечебницу, пишет TMZ. Со слов очевидца, Аманда осознавала, что случилось нечто неладное, потому что сама остановила проезжавшее мимо авто и сказала, что от психоза сходит с ума. После этого сама же набрала номер 911.

Источники TMZ уточнили, что физически актриса не пострадала, хотя такой риск, учитывая, где ее нашли, был.

Под присмотром врачей Аманда будет находиться 72 часа — обычно такое время дается для заключения арестованных в психиатрическую клинику. Оно может быть и продлено.

Аманда в подобное медучреждение попадает не впервые. О том, что у девушки есть проблемы с психикой, было понятно еще в 2013 году, когда у нее диагностировали биполярное расстройство.

Лечение в психиатрической клинике она проходила после того, как подожгла подъездную дорожку возле дома соседей и едва не сожгла свою собаку. На счету актрисы также - несколько ДТП в нетрезвом виде.