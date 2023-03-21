Столтенберг: Китай должен понять позицию Украины и связаться с Зеленским

Йенс Столтенберг призвал китайское правительство попытаться понять взгляд администрации Киева на российско-украинский конфликт.

Во вторник вечером, 21 марта, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал визит председателя правительства Китая Си Цзиньпина в Россию, где китайский лидер проводит двухсторонние переговоры с Владимиром Путиным в московском Кремле.

По словам Столтенберга, китайские власти должны прислушаться к украинской стороне конфликта с Россией, также связавшись лично с Владимиром Зеленским для переговоров по выработке шагов, направленных на деэскалацию в зоне проведения российской специальной военной операции.

Характерно, что ранее американская газета The Washington Post опубликовала сведения о том, что Си Цзиньпин намеревается провести переговоры с Зеленским посредством видеосвязи после того, как закончит свой рабочий визит в Россию. Примечательно, что данный разговор Владимира Зеленского с Си Цзиньпином будет первым со старта СВО.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что российский президент и его китайский коллега хотят обсудить мирный план Пекина, направленный на урегулирование конфликта в Украине и опубликованный постоянным представителем КНР в ООН в преддверии годовщины спецоперации 24 февраля.

Сам Зеленский позитивно оценил предложенный Китаем мирный план, отметив, что не все их его положений соответствуют украинским национальным интересам, однако факт высказывания официального Пекина на тему военного кризиса в Украине важен для Киева.