Артемьева сообщила в Телеграм-канале, что Корчевников больше не появится на российских экранах
Актриса Людмила Артемьева сделала публикацию в своем Телеграм-канале, посвятив ее известному ведущему Борису Корчевникову. Артистка шокировала заявлением о звезде экрана.
Актриса Людмила Артемьева, прославившаяся благодаря сериалу "Сваты", посвятила пост в своем Телеграм-канале Борису Корчевникову, здоровье которого давно беспокоит коллег и поклонников.
В послании говорится, что ведущий больше не сможет радовать телезрителей в своих ток-шоу.
Кроме этого сообщения по поводу того, будет ли продолжать работать Корчевников на ТВ или нет, информация отсутствует.
Многие фанаты поверили словам Артемьевой, так как после операциии на головном мозге у ведущего действительно здоровье оставляет желать лучшего.
То он расплакался в эфире, то коллеги утверждают, что тот плохо слышит. Неудивительно, ведь работать в таком режиме очень тяжело.
Опубликовано: Наталья Гончарова