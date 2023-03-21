Артемьева сообщила в Телеграм-канале, что Корчевников больше не появится на российских экранах

Актриса Людмила Артемьева сделала публикацию в своем Телеграм-канале, посвятив ее известному ведущему Борису Корчевникову. Артистка шокировала заявлением о звезде экрана.

Актриса Людмила Артемьева, прославившаяся благодаря сериалу "Сваты", посвятила пост в своем Телеграм-канале Борису Корчевникову, здоровье которого давно беспокоит коллег и поклонников.

В послании говорится, что ведущий больше не сможет радовать телезрителей в своих ток-шоу.

Кроме этого сообщения по поводу того, будет ли продолжать работать Корчевников на ТВ или нет, информация отсутствует.

Многие фанаты поверили словам Артемьевой, так как после операциии на головном мозге у ведущего действительно здоровье оставляет желать лучшего.

То он расплакался в эфире, то коллеги утверждают, что тот плохо слышит. Неудивительно, ведь работать в таком режиме очень тяжело.