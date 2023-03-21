Садовод раскрыл секрет порошка, который увеличивает урожай смородины

Это средство - эффективная подкормка, которая вносится ранней весной для повышения урожайности плодового куста.

Вносить удобрение надо еще до схода снега. Готовится сухой порошок из картофельных очисток. Такое лакомство любит смородина и хорошо на него отзывается.

Присыпается корневая зона прямо по снегу. От порошка снег начинает таять. Вредители в земле проснутся от теплого солнца и начнут проявлять активность.

Но ночью ударит мороз и решит эту проблему. Так можно победить личинок стеклянницы, которая зимует в земле и боится холодов.

Также подкормка из очисток хороша как удобрение для ягодных кустов в весенний период. Потом ягоды будут крупнее и слаще, сам куст оздоравливается.

Кожура содержит много минералов, витамины: аскорбиновая кислота, минеральные соли, фосфор, натрий, магний, калий, витамин В.

Порошок получается после перемолки высушенных очисток. В таком виде они быстро перегнивают и образуют обогащенный питательный гумус. Корни это оценят.

Порошок питает растение до этапа созревания плодов. Сначала очистки собираются и сушатся, потом перемалываются в кофемолке и ссыпаются в стеклянную тару.

Для одного куста нужна одна такая литровая банка. Если положить очистки в цельном виде, толк тоже будет, но гнить они будут дольше.