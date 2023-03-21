В отель, где в Москве остановилась китайская делегация во главе с Си Цзиньпинем, поступил массовый заказ KFC

СМИ сообщают, что курьер доставил не менее 18 пакетов с фаст-фудом, но получателей при этом называть не стал.

Российские государственные СМИ показали массовую доставку KFC в московский отель, где остановилась китайская делегация, которую во время государственного визита в Россию возглавляет Си Цзиньпин.

Государственное информационное агентство Ruptly, входящее в сеть RT, сообщило, что делегация Си Цзиньпина направилась в пятизвездочный отель Soluxe в Москве после прибытия в понедельник с трехдневным государственным визитом.

Вскоре после этого курьер доставил по меньшей мере 18 пакетов с фаст-фудом к отелю, который был украшен российскими и китайскими флагами.

Получатели еды были неизвестны, - отметило при этом издание.

KFC входит в число франшиз, которые ушли из России. Владелец конгломерата быстрого питания Yum! Brands продала свои рестораны российскому оператору, который, как предполагается, провел их ребрендинг под названием Rostic's.

При этом KFC, как уточняет издание, имеет собственное большое присутствие в Китае с Yum! Всего в Поднебесной работает 9000 магазинов этой компании.