Счастье очень далеко: в мировом рейтинге по этому показателю Индия в числе самых отстающих

Исследователи установили, что одна из главных причин мрачности индийцев кроется в последствиях коронавируса, которые привели к стрессу и депрессии.

Индия несколько последних лет подряд считается одной из наименее счастливых стран в мире.

Согласно опубликованному 20 марта 2023 года докладу о мировом счастье, страна заняла 126-е место из 137-ми возможных. Индия оказалась даже в худшем положении, чем ее соседи Непал, Китай, Бангладеш, Пакистан и другие.

В годовом отчете за период 2020-2022 годов для составления выводов используются оценки жизни, полученные в результате опросов Gallup World, в ходе которых опрашивается репрезентативная выборка взрослых из каждой страны.

Главной причиной мрачности индийцев стало отсутствие социальной поддержки и связей между гражданами во время пандемии covid-19. Карантин оставил миллионы индийцев в социальной изоляции, что привело к стрессу и депрессии.

Эксперты заявили, что отсутствие социальных связей в течение длительных периодов времени, наряду с серьезной безработицей, высокой инфляцией и проблемами в здравоохранении, негативно сказались на психическом здоровье людей.

В то время как люди в Индии в обычной жизни ежедневно общались с друзьями или семьей, в период пандемии такой возможности лишились больше половины жителей, - говорится в исследовании 2022 года.

В Индии не было заметной взаимосвязи между домохозяйствами и социальной поддержкой. Около 55 процентов индийских женщин заявили, что они никогда не общались с коллегами - так же, как и 33 процента мужчин. Мало чем помогли индийцам даже платформы социальных сетей.