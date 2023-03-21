Специалист по садоводству рассказал о правильном уходе за чесноком ранней весной

Как только земля освободится от снега, сразу, не теряя времени окружаем заботой чеснок, чтобы потом получить хорошую отдачу.

Чесночная луковица формируется с середины лета, забирая питательные элементы из листьев. Вот почему есть смысл нарастить весной здоровые крупные листья у чеснока.

Это залог успешного будущего урожая. Следовательно огородник должен запустить рост пышной зелени уже с ранней весны.

Для того, чтобы реакции фотосинтеза нормально протекали в листовых пластинах, нужен азот в большом количестве.

Поэтому весной первая подкормка - это азотное удобрение. Когда растению не хватает азота, это можно увидеть по желтым нижним листьям.

Кормить чеснок надо начинать в конце мая - начале июня. Для этого пол спичечного коробка мочевины размешивают в 10 л воды. Другой способ - на основе натуральных веществ.

Это органическое удобрение в виде коровяка, который берется в соотношении с водой 1:10, или в виде птичьего помета - 1:20.

В них достаточно азота, чтобы закрыть потребности чеснока весной. Чтобы питание доходило до растения, нужно позаботиться о поливе и доступе кислорода.

Почва должна быть хорошо увлажненной и рыхлой. Но заливать растение не нужно, тогда воздух будет плохо проходить через почву к корням.

Надо помнить, что чеснок не любит кислых почв. Приемлемый для него уровень РН - 6,5. Для раскисления грунта осенью в грядки добавляем известь или доломитовую муку.