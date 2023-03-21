Опытный цветовод рассказал, чем подкормить нарциссы после зимы

Заниматься нарциссами нужно почти с первых дней весны, когда с земли начинает сходить снег. Тогда можно уверенно ожидать достойного цветения.

Дождитесь схода снега и прогрева почвы, она должна стать мягкой, доступной для рыхления. Первое внесение удобрений нужно, чтобы луковицы проснулись и начали активно расти.

Вторая подкормка нужна в момент, когда листики достигнут величины в 5-8 см. Теперь ее роль в восполнении нехватки питательных элементов, которые луковица затратила для зимовки.

Когда нарциссы отцветут, нужна третья подкормка, после цветения должен пройти месяц. Растение отдало много сил на образование цветоносов и закладку бутонов. Эти силы надо восстановить.

Последняя подкормка в сезоне - перед зимой, в конце вегетативного периода. Она дает толчок для роста корней, чтобы растения хорошо перенесли зиму.

В первую подкормку нарциссам дают азот, чтобы формировалась зелень. Можно взять мочевину, сульфат аммония. Дается удобрение в виде раствора с помощью полива.

Необходимо брать 10-15 г вещества на литр воды. Органику тоже можно применять. Берем перепревший навоз или такой же птичий помет.

Свежая органика сожжет корни и привлечет вредителей (лилиевый жук, нарциссовая муха).

Следующая подкормка будет вноситься ближе к лету.