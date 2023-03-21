Опытный садовод объяснил, для чего нужен кипяток при выращивании редиса

У каждого дачника со стажем есть свои секреты и хитрости, благодаря которым они добиваются успехов в огородных делах. Один из таких секретов раскрываем сегодня.

Успех выращивания редиса зависит от многих факторов. Для начала надо выбрать подходящий сорт. Ранний редис быстро созревает и рано радует урожаем.

"Первенец" - на 18-й день после посева, "Престо" - на 20-й, "Жара" - через 22 дня, "Сакса", "Альба" - на 26-й день.

Коротко о том, как сажать

Сеем после схода снега на подготовленный с осени участок. Семена используются уже пророщенные. Почву перед посадкой надо прогреть, посаженные семечки пролить марганцовкой.

Проращивание проходит в несколько этапов

Замочить семена в теплой воде и дать набухнуть. Потом разложить на ватные диски и спрятать в теплое темное место до прорастания.

Проросшие семечки смешать с торфом и перегноем 1:5 (одна часть семян и 5 почвосмеси). Уложить все это в бороздки.

Зачем нужен кипяток?

Он прогревает почву, тогда всходы будут быстрые и дружные. Пролить бороздки кипятком и сразу туда уложить семена. Подсыпать сверху земли тонким слоем.

Укрыть грядку пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Далее готовим теплый розовый раствор марганцовки и поливаем посадки через несколько дней после высаживания.

Это защитит саженцы от вредителей и болезней.