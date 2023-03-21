Павел: европейские страны проводят ревизию отношений с Китаем
2023-03-21 23:24
Президент Чехии Петр Павел сообщил, что страны Европы проводят ревизию своих отношений с Китаем.
Такое заявление он сделал после переговоров с политиками из Германии в ходе рабочего визита в эту страну.
Павел отметил, что во время переговоров обсуждались отношения с Китаем, его возможная поддержка российской спецоперации.
Президент Чехии также уточнил, что для Германии большое значение имеет политика Китая в экономической сфере.
Петр Павел подчеркнул, что успешной может быть только единая политика всей Европы в отношении Китая.
Опубликовано: Светлана Репина