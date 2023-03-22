Спирс сообщила, что ненавидит в домах богачей под своим фото в ночной рубашке
Певица Бритни Спирс разместила в соцсетях свое фото из прошлого, где позирует в ночной сорочке. Под ним артистка объяснила, что вызывает у нее ненависть относительно того, что держат дома богатые люди.
Бритни Спирс активно общается с подписчиками в социальных сетях.
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На этот раз знаменитость представила поклонникам свое фото из прошлого, где позирует в ночной рубашке.
Также звезда сцены рассказала о том, что обожает работать в саду и о том, что ненавидит занятия спортом.
Бритни призналась также, что презирает то, чем богачи обычно хвастаются в своих домах. Спирс не выносит, когда бассейны соединены с кухнями и телевизоры, выходящие из картин над камином.
Певица призналась, что не может понять, чем гордятся богачи. Побывав в лучших домах Лос-Анджелеса, она часто видела эти две вещи, но у нее они вызвали только раздражение.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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