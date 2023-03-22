Спирс сообщила, что ненавидит в домах богачей под своим фото в ночной рубашке

На этот раз знаменитость представила поклонникам свое фото из прошлого, где позирует в ночной рубашке.

Также звезда сцены рассказала о том, что обожает работать в саду и о том, что ненавидит занятия спортом.

Бритни призналась также, что презирает то, чем богачи обычно хвастаются в своих домах. Спирс не выносит, когда бассейны соединены с кухнями и телевизоры, выходящие из картин над камином.

Певица призналась, что не может понять, чем гордятся богачи. Побывав в лучших домах Лос-Анджелеса, она часто видела эти две вещи, но у нее они вызвали только раздражение.