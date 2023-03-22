Лукашенко: Россия может поставить Беларуси снаряды с настоящим ураном

Александр Лукашенко предупредил власти Великобритании о поставок боеприпасов с обеднённым ураном Украине.

Днём 22 марта Александр Лукашенко вместе с сыновьями посетил музей мемориального комплекса "Хатынь", который посвящён увековечиванию памяти о геноциде белорусского населения немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой отечественной и Второй Мировой войны. После официальной части мероприятия президент Беларуси пообщался с представителями прессы.

В беседе с журналистами Александр Лукашенко уделил особое внимание вчерашнему заявлению заместителя главы Минобороны Великобритании Аннабель Голди, которая публично заявила, что британское оборонное ведомство намеревается передать украинским войскам снаряды с обеднённым ураном для танков "Челленджер 2".

По мнению Лукашенко, если Британия поставить подобные боеприпасы армии Украины, то Россия передаст войскам Беларуси снаряды с настоящим ураном, что будет являться очередным витком эскалации в регионе и не пойдёт никому на пользу. Александр Лукашенко уверен, что администрация Лондона должна отказаться от таких инициатив во благо всего человечества.

Кроме того, Лукашенко отметил, что применение снарядов с обеднённым ураном со стороны ВСУ по позициям российских военных приведёт к серьёзному ответу со стороны ВС РФ, поскольку Россия имеет в своём оружейном арсенале не только урановые вооружения, но и полноценное ядерное оружие.

Белорусский президент призвал правительства Украины и стран коллективного Запада прислушаться к мирной инициативе Китая по урегулированию украинского кризиса, заверив, что она является ключом к завершению российской спецоперации.