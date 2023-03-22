Юдашкин встретился с Пугачевой в Израиле, куда прилетел с женой
2023-03-22 13:35
Валентин Юдашкин со своей женой Мариной прибыл в Израиль, чтобы навестить маму и встретиться со своей давней подругой Аллой Пугачевой.
Валентин Юдашкин, воспрявший духом после того, как с 2016 года борется с онкологией, прибыл в Израиль со своей женой Мариной, в том числе для того, чтобы навестить свою старую приятельницу Аллу Пугачеву.
Юдашкины уехали из Москвы 20 марта и уже успели заехать к своей дочери Галине, которая проживает с мужем в Дубае.
Теперь же они находятся в Израиле, о чем в соцсетях сообщила жена модельера.
В Тель-Авив они прибыли, чтобы повидать маму и свою подругу Пугачеву. Соответствующие фото Юдашкина разместила в своем Телеграм-канале.
Опубликовано: Наталья Гончарова