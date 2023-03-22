Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский план по урегулированию

Дмитрий Песков раскрыл подобности состоявшихся переговоров между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

22 марта глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что во время визита Си Цзиньпина в Москву Владимир Путин не обсуждал с китайским коллегой мирный план по урегулированию в Украине, предложенный Владимиром Зеленским.

Вместе с тем Песков отмечает, что Путин и Си Цзиньпин сконцентрировали свои усилия на обсуждении плана КНР по прекращению российско-украинского конфликта, о чём свидетельствует выступление президента России на пресс-конференции, состоявшейся после завершения вчерашних переговоров.

По мнению Владимира Путина, многие из позиций, предложенных Китаем в качестве ключа к урегулированию военного кризиса в Украине, импонируют российской стороне и могут быть взяты за основу в качестве составления мирного договора между Киевом и Москвой в будущем.

При этом Путин напомнил, что в настоящий момент украинское правительство систематически отказывается от возобновления переговорного процесса с российскими чиновниками, а Зеленский даже издал закон, положения которого официально запрещают представителям истеблишмента Украины участвовать в переговорах с россиянами.

Характерно, что ещё до приезда Си Цзиньпина в Москву координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что правительство Соединённых Штатов считает недопустимыми любые призывы к миру в Украине в ходе встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином.