Мужчина живет с деревом грейпфрута, семечко которого посадил 61 год назад

Сегодня рост дерева составляет 2 метра, а вес 100 килограммов. Владелец заботится о нем, в зависимости от погоды перенося из дома на улицу и обратно.

Американец Марк был во втором классе, когда они с мамой посадили семечко из половинки грейпфрута, который он съел утром на завтрак. Семечко не только дало ростки: даже 61 год спустя дерево, в которое оно превратилась, все еще с ним.

Первые 20 лет дерево грейпфррута росло в доме родителей мужчины. А когда у него появилось свое жилье - растение переехало к хозяину.

Сейчас оно растет в доме Марка Уаса и его жены Линды Гендрич в Вауватосе, штат Висконсин. Пара считает его частью семьи.

Летом грейпфрут выносят во внутренний дворик, где иногда сильные ветры его опрокидывают, а олени пробуют листья. Осенью он пережидает зимы в доме у окна с подсветкой - для имитации теплой родины растения.

Марк не скрывает: чтобы перемещать дерево, требуются мускулы и некоторые маневры. Операция по перемещению почти 100-килограммового дерева производится дважды в год.

За лето оно вырастает, поэтому осенью дерево обрезают, чтобы уменьшить размер. Затем заворачивают в одеяла и обматывают банджи-шнурами и бечевкой, чтобы закрепить на ветвях и лучше пронести через дверь.

Двигать "родственника" Марку помогает его сосед.

Я не знаю, как мои родители справлялись с этим в течение первых 20 лет, - признается хозяин.

Его жена иногда высказывает желание избавиться от дерева, но потом смиряется, и все продолжается по-прежнему. Более того - раз в три года дерево приходится пересаживать в более крупные горшки.

Единственное "но" - дерево никогда не давало плодов, хотя иногда и зацветало.